Set morts en un accident entre un ultralleuger i un helicòpter a Inca

La col·lisió entre entre les dues aeronaus es va produir ahir poc després de la una de la tarda i va deixar entre les víctimes, un matrimoni amb dos fills

Actualitzada 26/08/2019 a les 07:08

Redacció Palma de Mallorca

Set persones van morir ahir en la col·lisió d'un ultralleuger i un helicòpter en ple vol pocs minuts després de la una del migdia en el terme municipal d’Inca, a Mallorca, a uns 35 minuts al nord-oest del centre de la capital de l’illa.

En qüestió de minuts i després de l’impacte es van mobilitzar els serveis d’emergència fins al lloc de la col·lisió i testimonis presencials van confirmar immediatament la matrícula de l’ultralleuger implicat en l’accident: EC-GU1, un Aeroprakt A22L2, una moderna aeronau biplaça construïda l’any 2017 i registrada a Espanya.

Una hora més tard també es va identificar la segona aeronau: D-HOTT. En aquest cas es tracta d’un Bell 206L Long Ranger de l’empresa alemanya Rotorflug.

Segons va informar el Servei d'Atenció Mèdica Urgent, fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses ambulàncies amb la intenció inicial d’assistir els ferits, mentre que la Policia Local d’Inca va explicar que totes dues aeronaus van caure al costat de la carretera de Sencelles a Sineu.

El govern de Balears va confirmar, oficialment, que són set els morts en l’accident en vol. Dos en l’Aeroprakt, pilot i acompanyant, que van quedar calcinats entre un camí veïnal i l’interior d’una finca i cinc en el Long Ranger: un matrimoni, els seus dos fills i el pilot. L’aeronau va caure a plom dins del jardí d’una casa, a pocs metres de la piscina, i es va incendiar immediatament.

A més de l’aeroport de Son Sant Joan, l’illa de Mallorca disposa d’un aeròdrom amb notable activitat, Són Bonet, que va ser l'únic aeroport de l’illa fins al 1959 i també existeixen altres centres amb activitat aeronàutica. Començant pel de Pollença, usat bàsicament pels avions d’extinció d’incendis de l’exèrcit de l’aire i tres camps de vol per a ultralleugers a Són Albertí, Vilafranca de Bonany i Binissalem.

Durant els mesos d’estiu i en temporada alta, també pugen notablement els vols d’helicòpters a l’illa, no tan sols dels serveis d’emergències estatals o autonòmics sinó també els dedicats al transport de passatgers i turisme: des de vols panoràmics amb circuits establerts a desplaçaments a la carta.

També hi ha serveis VIP on operadores com Rotorflug, que té vuit ports base a Alemanya i un a Mallorca, ofereix experiències especials, com visites a museus, en els quals aterren, per exemple, en el mateix jardí de la Fundació Jakober.