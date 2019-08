La Unió Europea es prepara per a una guerra comercial amb els EUA

Tusk va advertir els EUA que si imposa aranzels al vi francès, Europa no es quedarà aturada

Redacció Biarritz

La Unió Europea està llesta per respondre les amenaces del president estatunidenc, Donald Trump, d'imposar aranzels al vi francès, encara que va alertar els EUA dels greus perjudicis que ocasionaria una guerra comercial amb els seus aliats.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va llançar ahir l'advertiment més contundent fins al moment cap a Washington que Europa no defugirà la confrontació si Trump busca usar els aranzels com una arma política.

“Protegiré el vi francès amb determinació per moltes raons. Si els EUA imposa aranzels a França, la UE respondrà de la mateixa manera”, va sentenciar Tusk.

Trump ha amenaçat amb gravar les importacions dels vins francesos en resposta a la “taxa GAFA”, l'impost que França ha creat dirigit a les gegants tecnològiques que no tributen al país on fan negoci.

“França acaba d'imposar un impost digital a les nostres grans companyies de tecnologia estatunidenques. Si algú els cobra impostos, ha de ser el seu país d'origen, els EUA anunciarem accions recíproques substancials sobre l'estupidesa de Macron en breu”, va prometre l'estatunidenc a Twitter fa un mes.



Esmorzar a Biarritz

Donald Trump i Emanuel Macron van mantenir ahir dissabte un esmorzar a la localitat basca de Biarritz, previ a l'inici de la cimera anual del G7, en el qual van abordar l'assumpte.

Tusk es va permetre ser molt més rotund que Macron. Va recordar que les guerres comercials només porten a la recessió, i que si aquestes es lliuren entre membres del G7 “només conduiran a erosionar la ja afeblida confiança entre nosaltres”.

“L'últim que necessitem és una confrontació, especialment amb el nostre millor aliat, els Estats Units. Però hem d’estar llestos per a aquest escenari, i ho estem”, va manifestar davant la premsa.

Va prometre a París lleialtat en aquest desafiament i es va negar a criticar la decisió de França de crear un impost digital de forma unilateral, mentre el tema es discuteix en els fòrums multilaterals.

Per a Tusk, la “taxa GAFA” és “una decisió a nivell nacional, la qual està justificada”. I prova que la fiscalitat als gegants d'internet preocupa a tots els països és que la pròxima presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha col·locat el problema en la seva agenda.

Tusk va reconèixer que la República Popular Xina és “el gran desafiament” per a Europa, però va alertar sobre la possibilitat d’incrementar impostos.