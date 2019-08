Actualitzada 21/08/2019 a les 06:49

Almenys 24 militars van morir dilluns en un “atac a gran escala”, perpetrat per milicians de “grups terroristes no identificats” al nord de Burkina Faso, segons van informar fonts castristes. L’exèrcit no dona per tancada la xifra, que podria augmentar encara, ja que hi ha set ferits més i cinc desapareguts.