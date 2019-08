Dimiteix el primer ministre Conte després de la crisi de govern

Actualitzada 21/08/2019 a les 07:25

FINAL DE L'AGONIA A L'OPEN ARMS

La fiscalia italiana va ordenar ahir la confiscació temporal del vaixell humanitari espanyol Open Arms i el desembarcament al port de Lampedusa (Itàlia) dels al voltant de 90 migrants que seguien a bord, amb la qual cosa es va posar fi, de moment, a una lenta agonia que ha durat gairebé tres setmanes. El fiscal d’Agrigent (Sicília), del qual depèn Lampedusa, Luigi Patronaggio, va prendre la decisió després de pujar a bord del vaixell acompanyat de diversos metges per a verificar l’estat dels migrants i la situació que regna a bord, descrita per la tripulació com desesperada.

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va presentar ahir la seva dimissió davant el president de la República, Sergio Mattarella, després de la crisi de Govern oberta al país entre l’antisistema Moviment 5 Estrelles (M5E) i la ultradretana Lliga. “En acabar el debat parlamentari, acudiré davant el president de la República per informar-lo oficialment del final d’aquesta experiència de Govern i presentar-li la meva dimissió com a cap de Govern”, va declarar Conte en una intervenció al Senat, després que el líder de la Lliga, ministre de l’Interior i vicepresident de l’Executiu italià, Matteo Salvini, presentés una moció de censura en contra seva, que no s’ha votat.“El president de la República, garant suprem de l’equilibri constitucional, liderarà al país en aquesta delicada transició institucional”, va afegir. Conte va dirigir contra Salvini un discurs molt dur, en el qual el va acusar d’oportunisme i “d’irresponsabilitat institucional”, a l’haver deslligat una crisi “que ha portat el país a una espiral d’incertesa política i financera”. “La Lliga ha dit que ja no volia seguir amb aquesta aliança de Govern i ha demanat eleccions immediates. Ha presentat una moció de censura contra el Govern i ha demanat que es fixés una data. La del ministre Salvini ha estat una decisió greu que comporta conseqüències per a la vida política, econòmica i social del país”, va subratllar Conte.El primer ministre també va recordar que aquesta crisi posa Itàlia en situació de feblesa davant les institucions europees, en un moment en el qual es decidiran els pròxims comissaris a Brussel·les. Igualment, va evidenciar la incoherència de Salvini, que ha presentat una moció contra un Govern del qual els ministres de la Lliga encara no han dimitit, i va afirmar que el país no ha de témer unes eleccions anticipades perquè “és l’essència de la democràcia”, però va matisar que demanar als italians “que votin cada any és irresponsable”.