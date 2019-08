La normalitat marca la primera jornada de vaga de vigilants a l'aeroport de Barcelona

Actualitzada 10/08/2019 a les 07:07

Redacció Barcelona

L’antelació dels viatgers i el compliment dels serveis mínims van permetre que la primera jornada de vaga dels vigilants de l’aeroport de Barcelona-el Prat transcorregués amb normalitat, amb cues que no van superat els 40 minuts en els accessos a la zona d’embarcament.

Els treballadors de Trablisa, encarregada dels controls de seguretat de l’aeroport, van iniciar ahir una vaga indefinida per reclamar millores salarials i laborals, en la segona vaga que viu l’aeròdrom barceloní en menys de dues setmanes, després de la protesta que va protagonitzar a finals de juliol el personal de terra d’Iberia.

La normalitat va ser la tònica d’aquest primer dia d’aturades, tant a la terminal T1, on el temps d’espera per passar el control va arribar als 30 minuts, com a la T2, on els viatgers han haver d’esperar més de 40 minuts.