Una protesta opositora a Moscou se salda amb prop de 800 detinguts

Milers de manifestants van sortir als carrers de la capital russa per exigir la inscripció dels candidats de l'oposició

Milers d'opositors van desafiar ahir la prohibició de les autoritats de Moscou i van sortir als bulevards de la ciutat en una acció de protesta silenciosa, sense consignes ni pancartes, que es va saldar amb gairebé 800 detinguts, segons dades ofertes per l'ONg OVD-Info. Una font policial citada per l'agència Interfax va indicar que en la manifestació no autoritzades van participar unes 1.500 persones, de les quals “prop de 800 van ser detingudes per alterar l'ordre públic”. “Hi ha alguns detinguts ferits. De moment no podem precisar quants, perquè no permeten als advocats accedir a les estacions de policia”, va