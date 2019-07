Un enfrontament entre presos deixa almenys 52 morts

Actualitzada 30/07/2019 a les 07:08

Redacció Brasília

Almenys 52 presos van morir ahir durant un enfrontament entre faccions rivals en un centre penitenciari de l’estat amazònic de Pará, al nord del Brasil. La Superintendència del Sistema Penitenciari del Pará (Susipe) va confirmar que, després de l’enfrontament, almenys 52 presos del Centre de Recuperació Regional d’Altamira van ser assassinats, 16 dels quals per decapitació. A més dels morts, diverses persones van resultar ferides i dos agents penitenciaris van ser presos com a ostatges, però van poder ser alliberats.

Segons va explicar el gabinet de premsa de Susipe, l’enfrontament va tenir inici sobre les 7 del matí hora local, a l’hora de l’esmorzar, quan membres d’una organització criminal van envair el complex on estaven reclosos integrants d’una facció rival. Els reclusos van iniciar aleshores un dur enfrontament amb “armes artesanals”, es van tancar en una sala i van calar foc al local. Les flames es van propagar per tot el pavelló i van causar la mort per asfíxia d’altres presidiaris.