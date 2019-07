Sánchez descarta tornar a intentar un govern de coalició amb Podem

El partit d’Iglesias insisteix a reclamar un executiu conjunt, mentre populars i Cs reiteren que no s’abstindran en un eventual segon intent

Actualitzada 27/07/2019 a les 06:49

Redacció Madrid

Pedro Sánchez no té intenció de tornar a intentar un govern de coalició amb Unides Podem que li permeti la investidura, i aposta per altres vies que evitin les eleccions. Paral·lelament, espera que la resta de partits treballin per desbloquejar la situació.

L’endemà de la investidura fallida, aquest és el missatge que va donar ahir la vicepresidenta del govern en funcions i responsable de la negociació amb Podem, Carmen Calvo, que va assegurar que els socialistes no tiren la tovallola, però esperen també que uns altres, i no només Sánchez, es moguin. Missatge que van desoir tant a Podem com al PP i Ciutadans. El partit de Pablo Iglesias insisteix a reclamar una coalició i populars i Cs van reiterar que no s’abstindran davant un eventual segon intent d’investidura.

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va fer ahir al matí la preceptiva visita al rei per comunicar-li que el Congrés no va donar suport a Sánchez, i Felip VI va decidir, de moment, no convocar una nova ronda de consultes, encara que sí que ho farà abans que acabi el termini legal per intentar una nova investidura.

S’obre, per tant, un període de reflexió que segons Calvo afecta a tothom, entre altres coses perquè Sánchez no és, en aquest moment, candidat a la investidura. Encara que va assegurar que el president en funcions, pel fet d’encapçalar el partit més votat, “continuarà parlant com consideri oportú” amb els altres, no va voler confirmar si Sánchez trucarà pròximament al secretari general d’Unides Podem, Pablo Iglesias o als líders del PP, Pablo Casado, i Cs, Albert Rivera.

Calvo va advertir que, si tornés a haver-hi un acord amb la formació morada, seria programàtic, de màxims o mínims, o de legislatura. Va subratllar per això la necessitat d’“explorar altres situacions” però també va recalcar que és responsabilitat de tots els principals partits fer-ho.

Perquè abans, Calvo havia responsabilitzat també de l’ocorregut PP i Ciutadans, en assenyalar que la investidura “no ha pogut ser” per la “falta d’assumpció de les seves responsabilitats dels dos partits de dretes, que han estat de braços plegats” i no han assumit “on” els havien col·locat les urnes.

Unides Podem va desoir els avisos que Sánchez no té intenció de tornar a negociar una coalició. La seva portaveu adjunta al Congrés, Ione Belarra, va assegurar que la formació tindrà “la mà estesa per construir un govern de coalició amb lleialtat i serietat” i va insistit que volen un govern en el qual tothom tingui “competències importants”.

D’altra banda, Izquierda Unida va demanar a Unides Podem que doni suport a la investidura de Sánchez encara que no entri a formar part de l’executiu.