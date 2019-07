Màxima incertesa política davant una investidura encallada

Actualitzada 25/07/2019 a les 07:15

Redacció Madrid

A poques hores per a la decisiva votació de la investidura de Pedro Sánchez al Congrés, les negociacions entre el PSOE i Unides Podem seguien al tancament d’aquesta edició aparentment encallades davant la falta d’acord en el repartiment de competències. Enfront del bloqueig manifest, Sánchez va telefonar al líder de Podem, Pablo Iglesias, per comunicar-li –segons fonts de la formació morada– que no estava disposat a cedir-li competències en Hisenda, Treball, Transició Ecològica ni Igualtat i que aquesta era la seva “última paraula”. Al marge dels contactes telefònics de tota la jornada, l’última reunió cara a cara la van mantenir la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, i el dirigent de Podem Pablo Echenique. La trobada concloïa al migdia amb una nova oferta del PSOE que no era ben acollida pel partit d’Iglesias. Davant la pressa que imposen els temps, el PSOE constrenyia Podem perquè donés una resposta ràpida a l’última proposta. La segona votació d’investidura està prevista per avui a les 14.30 hores.

