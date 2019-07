Johnson promet negociar “un nou i millor” acord amb la Unió Europea

El nou primer ministre assegura que el Brexit es produirà el 31 d’octubre, segons el previst, i veu “remota” la possibilitat d’una sortida abrupta

Actualitzada 25/07/2019 a les 07:15

Redacció Londres

El nou primer ministre del Regne Unit, el conservador Boris Johnson, va prometre ahir negociar “un nou i millor” acord amb la Unió Europea que garanteixi la sortida d’aquest país del bloc comunitari. La UE, no obstant això, va insistir que no hi ha marge per redefinir aquest pacte.

Johnson, de 55 anys, va pronunciar un discurs inaugural a les portes de la que des d’ahir és la seva residència oficial, el 10 de Downing Street, després de ser designat cap del govern per la reina Isabel II d’Anglaterra en una audiència privada al palau de Buckingham.

El nou mandatari, que va ser rebut amb aplaudiments pels funcionaris que l’assistiran, va assegurar que demostrarà “a aquells que dubten” i als “endevins” que “s’equivoquen”, i que serà capaç d’aconseguir un pacte satisfactori amb Brussel·les.

Fins ara, la UE s’ha negat a renegociar el tractat signat el 2018 amb la seva antecessora, Theresa May, que no va aconseguir que fos aprovat pel Parlament. Després de diverses votacions fallides, May va acabar presentant la seva dimissió.

“Sense condicions ni peròs”, Johnson emprendrà la tasca de “complir amb la voluntat del poble”, expressada en un referèndum el 2016, i treure el Regne Unit de la UE en la data prevista del 31 d’octubre, segons va dir en un vehement discurs. Johnson es va mostrar convençut que pot aconseguir que s’elimini del tractat britànic-comunitari l’“antidemocràtica” clàusula de protecció (backstop en anglès) amb la qual es mira d’impedir que després del Brexit s’erigeixi una frontera física entre Irlanda del Nord i la República d’Irlanda, el principal obstacle perquè s’aprovés el document proposat per May.

El nou cap de govern va dir que, encara que una sortida del bloc europeu sense acord és “una possibilitat remota”, el Regne Unit es prepararà per a això, perquè “és l’assenyat”. En aquest sentit, si la UE “força” el Regne Unit a retirar-se sense pacte ni un període de transició, el govern britànic es quedarà amb els 39.000 milions de lliures (44.000 milions d’euros) que deu als Vint-i-set pel divorci.

Entre el personal que va presenciar el seu discurs, es trobava la seva actual parella, Carrie Symonds, de 31 anys, de qui s’espera conèixer si viurà amb ell a Downing Street, amb la qual cosa es convertiria en la primera parella no casada a fer-ho de forma oficial. En les pròximes hores, s’espera que Johnson, que s’està divorciant de la seva segona dona, nomeni el seu gabinet de ministres, en el qual es preveu que inclogui nombrosos partidaris d’un Brexit dur, així com algun coreligionari més moderat.



La UE, “aferrada a l’acord”

En tot cas, l’arribada al poder de Johnson no ha provocat cap canvi en la postura de la Unió Europea sobre la sortida del Regne Unit, i Brussel·les insisteix que no renegociarà l’acord que va adoptar amb May. “La UE seguirà aferrada a l’acord”, va declarar el vicepresident primer de la Comissió, Frans Timmermans. Va advertir, a més, que un Brexit sense acord seria “una tragèdia” per al Regne Unit i la UE.

Mentrestant, el president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, va dir que està disposat a treballar amb Johnson “de la millor manera possible”. El seu homòleg al Consell Europeu, Donald Tusk, va manifestar el seu desig de reunir-se amb el premier per debatre “detalladament” la seva “cooperació”.