El líder d’Unides Podem manifesta que no serà l’excusa perquè no hi hagi un govern de coalició d’esquerres

Iglesias renuncia a ser ministre per facilitar la investidura de Sánchez Pablo Iglesias va compartir el vídeo sobre la seva renúncia a les xarxes socials. Efe

Actualitzada 20/07/2019 a les 07:39

Redacció Madrid

El líder d’Unides Podem, Pablo Iglesias, va anunciar ahir mitjançant un vídeo publicat a les xarxes socials la renúncia a ser ministre per permetre la coalició amb els socialistes i facilitar la investidura del candidat a president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “El PSOE diu que l’únic escull que evita aquest govern sóc jo. He estat reflexionant aquests dies i no seré l’excusa perquè el PSOE eviti aquest govern de coalició”, va manifestar Iglesias. “Espanya necessita ja un govern de coalició d’esquerres que assumeixi que els drets socials han de ser l’eix de govern”, va afegir Iglesias al vídeo. Tot i que aquest gest obre la porta a un govern de coalició d’esquerres, encara queda la necessària negociació, amb noms inclosos, que tots dos partits hauran d'afrontar. A canvi de la renúncia d’Iglesias, qui Sánchez va vetar ahir i que va considerar el “principal escull” per a formar la coalició, el líder de Podem va demanar que no hi hagués cap més vet i poder escollir ell mateix els membres del seu partit presents al futur executiu.

Els socialistes van respondre a Iglesias assegurant que Sánchez “escoltarà les propostes” que li pugui fer Unides Podem, però avisant també que és el president qui decidirà l’equip “sense vets ni imposicions”, van subratllar des del PSOE, un partit que aposta per començar la negociació pels continguts.

El gest d’Iglesias ha canviat la situació d’una negociació que semblava morta, amb el líder d’Unides Podem obstinat a ser ministre del futur gabinet i el president del Govern en funcions amb la intenció que Iglesias no ho fos. Iglesias va reclamar a més una representació del seu partit al Govern “proporcional als vots”, encara que fonts d’Unides Podem aclarien després que la proporció que volen no és tant literal, en nombre de ministeris, sinó en tasques executives, i posen com a exemple un possible ministeri social amb moltes competències i un sol titular. Iglesias va destacar que “lògicament” ha de ser Unides Podem que digui els noms de les persones que han d'estar al pròxim executiu. Des del PSOE aquesta exigència l’han rebut amb reserves. El partit socialista va insistir que el president en funcions i candidat a la investidura “escoltarà les propostes” que li faci Unides Podem però “decidirà l’equip”, en línia amb el que han recordat en aquests dies passats tant Sánchez com ministres i dirigents del partit. Les fonts de Ferraz insistien en la idea que és el programa el primer que cal negociar. També fonts d’Unides Podem admetien que cal començar a parlar ja de polítiques i mesures, i recalcaven que esperen que els socialistes no posin més vets de noms sobre la taula, perquè això suposaria, diuen, que el PSOE en realitat no vol la coalició.

No hi ha constància encara, en qualsevol cas, que s'hagi convocat una reunió dels equips de tots dos partits, que si inicien la negociació hauran de cuitar, perquè el debat d’investidura comença dilluns que ve amb el discurs de Pedro Sánchez, amb la primera votació dimarts i la segona dijous. A més, encara que el PSOE i Unides Podem acabin arribant a un acord, continuen necessitant més vots per a la investidura de Pedro Sánchez, entre d’altres els dels independentistes catalans. ERC ja ha dit que està oberta a abstenir-se en la investidura si acaba cristal·litzant un pacte entre el PSOE i Unides Podem.