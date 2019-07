L'imam de Ripoll va ser confident del CNI fins al dia de l'atemptat

L’endemà de l’atac el Centre Nacional d’Intel·ligència va esborrar del registre la fitxa d’Abdelbaki es-Satty, el cervell de la massacre a la Rambla

Actualitzada 17/07/2019 a les 06:41

Redacció Andorra la Vella

L’imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, cervell dels atacs terroristes que van tenir lloc a la Rambla de Barcelona i a Cambrils el 17 d’agost de 2017, va ser informador del Centre Nacional d’Intel·ligència fins el mateix dia de la massacre. De fet, va ser al mateix endemà de l’atac quan el servei d’intel·ligència espanyol va procedir a eliminar la fitxa d’Es-Satty del registre central de fonts, tal i com informa el diari Público. El mitjà de comunicació espanyol també aporta els missatges que els agents del CNI deixaven a un correu electrònic que compartien ambdues parts on hi hauria missatges dirigits al confident dos mesos abans de l’atac del 17-A i que no van obtenir resposta. El primer missatge deia: “Veig que has pogut entrar, no has de fer res més que deixar escrit un missatge com aquest esborrany i jo el llegiré. Ja pots començar a escriure coses. Gràcies, amic.” El segon missatge, dos mesos abans de l’atac, deia: “No tens res a escriure o és que no pots fer-ho. Avui és dilluns 19 de juny.” Cap no va ser enviat ja que es tracta d’un sistema de comunicació anomenat bústia morta, un sistema de comunicació indetectable que va inventar Bin Laden i que consisteix a deixar escrits missatges en la carpeta d’esborranys perquè una altra persona que tingui accés al compte de mail pugui llegir-los sense que hi hagi perill d’interceptació al no transmetre’s dades per internet. Aquest darrer missatge va ser escrit quan la cèl·lula jihadista de Ripoll ja havia iniciat els preparatius per a cometre accions terroristes, tant en la cerca d'objectius com en l'adquisició dels mitjans que anaven a utilitzar en els atemptats. No va haver-hi més comunicacions, ni per part del CNI ni de l’informador. Segons les mateixes informacions, el CNI també tenia coneixement dels moviments, a través de quatre països, de tres terroristes, Younes Abouyaaqoub, Mohamed Aalla i Mohamed Hichamy, que feia mesos que fabricaven bombes a Alcanar.



REACCIONS DE LA GENERALITAT

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va expressar al seu compte personal de Twitter que la informació filtrada per Público “és un escàndol gravíssim” i va exigir “explicacions” al govern espanyol i que “s’assumeixin les més altes responsabilitats”. Qui era conseller d'Interior en el moment dels fets, Joaquim Forn, també va demanar “depurar responsabilitats polítiques”.