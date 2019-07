Detinguts quatre joves acusats de violar en grup una menor a Manresa

Els fets van tenir lloc diumenge a la matinada en un pis del centre històric

Actualitzada 15/07/2019 a les 06:53

Agències Manresa

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir quatre joves acusats de violar en grup una menor de 17 anys en un pis de Manresa (Barcelona). El cas s’investiga per un delicte d’agressió sexual, segons van informar fonts policials. La violació hauria tingut lloc pels volts de les 4 de la matinada de dissabte a diumenge a l’interior d’un domicili del centre històric manresà, que s’investiga si estava ocupat il·legalment, i els quatre presumptes autors –joves que ronden els 20 anys d’edat– van ser detinguts poc després. Un cop va ser atesa en un centre hospitalari, la menor va acudir a la comissaria dels Mossos per a formalitzar la denúncia i per declarar davant dels agents, als quals va relatar les circumstàncies de la violació múltiple. La policia catalana ha obert diligències per investigar la violació com un delicte d’agressió sexual que, a diferència del d’abusos, exigeix que els atacants exerceixin violència o algun tipus d’intimidació sobre la víctima. En principi, amb els quatre detinguts estarien arrestats tots els autors de la suposada violació grupal.

L’Ajuntament de Manresa va expressar ahir mateix la seva “consternació” per aquesta nova violació múltiple ocorreguda en el municipi i va convocar una concentració de repulsa per avui a la tarda.



La segona violació a Manresa

El primer tinent d’alcalde i portaveu del consistori, Marc Aloy, va considerar “absolutament execrable” la violació ocorreguda ahir i va lamentar que “en una ciutat com Manresa s’hagin produït dues agressions a dones menors en tan poc temps”. En aquest sentit, cal recordar que l’agressió sexual ha coincidit amb el judici que s’està celebrant a l’Audiència de Barcelona contra altres sis joves acusats d’haver violat en grup una menor de 14 anys en una nau abandonada de la mateixa localitat l’any 2016. El judici, iniciat la setmana passada, ha quedat suspès fins al mes de setembre, a l’espera que declarin els pèrits que van dur a terme les proves d’ADN. A aquests sis processats la Fiscalia els acusa inicialment d’un delicte d’abusos sexuals, a l’estimar que es van aprofitar que la noia estava borratxa per atacar-la. No obstant això, el Ministeri Públic no descarta elevar l’acusació a un delicte d’agressió sexual, després que la menor declarés davant el tribunal que se sentia intimidada pels arrestats perquè havien estat jugant amb una pistola.