Moscou revela que el submarí incendiat és de propulsió nuclear

Actualitzada 05/07/2019 a les 07:23

Redacció Moscou

Rússia va donar ahir noves dades sobre l’incendi al submarí que va causar 14 morts al mar de Barentsz i va reconèixer –tres dies després de l’accident– que la nau tenia un sistema de propulsió nuclear que, no obstant això, no va quedar afectat pel foc. “El dispositiu de propulsió per energia nuclear del submergible està completament aïllat”, va afirmar el ministre rus de Defensa, Serguei Shoigú, durant una reunió amb el president rus, Vladímir Putin. El titular de Defensa va subratllar que gràcies a les accions de la tripulació per protegir el motor nuclear de la nau, aquesta està “completament operativa”. També va revelar la causa de l’accident, un altre dels temes que va generar moltes especulacions a manca d’informació oficial. “La causa principal de l’incident ha estat establerta: va ser un incendi en el compartiment de bateries”, va dir el ministre. Shoigú va agregar així mateix que les primeres estimacions dels danys permeten confiar en la possibilitat de restaurar el submergible “en poc temps”.