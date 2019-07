Protestes a Hong Kong acaben amb un assalt al Parlament

Actualitzada 02/07/2019 a les 07:14

Redacció Hong Kong

La manifestació per l’aniversari de la cessió britànica de Hong Kong a la Xina va acabar ahir en una revolta popular inèdita en la qual centenars de joves van entrar per la força al Parlament de la ciutat i el van ocupar sense que la policia fes el menor acte de presència. Passada la mitjanit local (les 18 h a Andorra) i després de prop de tres hores d’ocupació, els manifestants van abandonar el Parlament una vegada que van confirmar la imminent arribada de la policia a l’edifici i atesa la gravetat que comportaria per a ells ser detinguts. Centenars d’efectius antidisturbis van abandonar finalment a aquella hora les seves casernes al districte de Wan Chai i es van dirigir cap a la seu legislativa des de diferents direccions. Els policies van emprar llavors gasos lacrimògens i gas pebre per dissoldre als centenars de manifestants.