Els països del G20 es reafirmen en les mesures contra el canvi climàtic

Els Estats Units són l’excepció i es desmarquen del pacte global

Actualitzada 30/06/2019 a les 06:25

Agpencies Osaka

Els països del G20 van reafirmar ahir a la Cimera japonesa d’Osaka la “irreversibilitat” dels Acords de París i es van comprometre a la “plena implementació” de les seves mesures nacionals contra el canvi climàtic, amb l’excepció dels Estats Units. El G20 “reafirma el seu compromís per a la plena implementació” de les mesures pactades a París el 2016 i es fixa la data del 2020 per a “actualitzar les contribucions nacionals” a la lluita comuna contra l’escalfament global, segons la declaració conjunta adoptada a la cloenda de la cimera.

En el document s’afegeix un punt en el qual els Estats Units “reitera la seva decisió de retirar-se dels Acords de París perquè suposen un desavantatge per als treballadors i contribuents estatunidencs”. El primer ministre nipó, Shinzo Abe, va afirmar que els líders del G20 “van aconseguir trobar un terreny comú” enfront de la crisi climàtica, malgrat les divergències entre els seus membres.



"EL COMPROMÍS" DELS EUA

En aquest sentit, al text s’assenyala el “fort compromís” dels EUA per a la protecció mediambiental i es reconeix a aquest país com “un líder global en la reducció d’emissions”, malgrat la seva retirada unilateral dels compromisos de París i al fet que també es va abstenir de signar una declaració comuna similar en l’anterior cimera del G20 a Buenos Aires. En paral·lel, en la declaració conjunta s’apunta la necessitat que els objectius particulars de cada país reflecteixin “les seves responsabilitats diferenciades i capacitats respectives, segons les seves circumstàncies nacionals”. En matèria de protecció mediambiental, els líders també van donar suport a l’objectiu de “reduir a zero la contaminació marina addicional de plàstic per al 2050”, una meta global que van batejar com a “Visió d’Oceans Blaus d’Osaka”.

Per a aconseguir-ho, aposten per un “millorar la gestió de residus” i “reduir la descàrrega d’escombraries plàstiques sense processar”, així com per “aplicar solucions innovadores al mateix temps que es reconeix el paper important del plàstic per a la societat”. El president de França, Emmanuel Macron, va demanar “un canvi en el format del G20” per aconseguir acords eficaços sobre canvi climàtic davant el fracàs per obtenir un consens sobre aquest tema a Osaka.