Merkel torna a tremolar durant un acte oficial Angela Merkel va patir convulsions durant un acte a Berlín. EFE

Actualitzada 28/06/2019 a les 07:23

La salut de la cancellera alemanya, Angela Merkel, va tornar a ser motiu de preocupació quan es va veure públicament, per segon cop en pocs dies, com patia tremolors en un acte oficial al palau berlinès de Bellevue, seu de la presidència. Això no li va impedir viatjar al Japó per assistir a la cimera del G-20.