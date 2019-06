Els nou presos independentistes seran traslladats a centres catalans

Els set homes pernoctaran al centre penitenciari de Zuera, a Saragossa, mentre que les dues dones viatjaran directament des de Madrid

Actualitzada 25/06/2019 a les 07:13

Redacció Madrid

Els nou reclusos independentistes seran traslladats a presons de Catalunya, on s’espera que estiguin ja demà, segons han indicat fonts del Ministeri de l'Interior d’Espanya. Una vegada conclosos els tràmits administratius necessaris, els presos seran conduïts a centres penitenciaris de Catalunya amb un dispositiu idèntic al de l’anterior trasllat, quan va concloure la fase d’instrucció del procés judicial. D’aquesta manera, els set homes, que sortiran de la presó madrilenya de Soto del Real, aniran en conducció ordinària amb pernoctació al centre penitenciari de Zuera (Saragossa), i les dones aniran directament des de la presó d’Alcalá, també a Madrid. Reglamentàriament, la conducció d’homes i dones es fa per separat i així es durà a terme en aquest cas. Després de finalitzar el judici, els presos van sol·licitar el trasllat a presons de Catalunya i el Tribunal Suprem va donar el seu vistiplau divendres passat al no haver-hi diligències que exigissin la presència dels processaments.

D’aquesta manera, l'alt tribunal va considerar que no hi havia cap obstacle per al seu trasllat a les presons de Lledoners (Barcelona), Mes d'Enric (Tarragona) i Figueres (Girona), on es trobaven abans del judici. Si es manté el que es preveu, el trasllat es farà de la mateixa manera que quan van ser conduïts a Catalunya al juliol del 2018 una vegada que el jutge Pablo Llarena va donar per conclosa la instrucció del cas. En aquella ocasió els homes van ser agrupats a la presó madrilenya de Valdemoro, des d’allí portats a Zuera (Saragossa) i ja l’endemà a la presó de Brians II, a Barcelona. Les dones van ser traslladades directament.



arribada dimecres

Tots van tornar a presons madrilenyes l’1 de febrer passat, onze dies abans del començament del judici. A Catalunya, van estar reclosos a la presó barcelonina de Lledoners l’exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Raül Romeva; l’exlíder de l’ANC Jordi Sànchez i el líder d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart.

D’altra banda, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell va romandre a la presó Mas d'Enric del Catllar (Tarragona) i l’exconsellera de Treball Dolors Bassa a la gironina de Puig de les Basses, a Figueres. En aquestes mateixes presons estaran ja probablement dimecres tots els presos.