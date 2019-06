L'opositor Imamoglu guanya les eleccions a l'alcaldia d'Istanbul

El partit governant, l’AKP, va impugnar per suposades irregularitats les eleccions del passat mes de març, en les quals va guanyar el mateix candidat

Actualitzada 24/06/2019 a les 07:15

Agències Istanbul

El candidat opositor Ekrem Imamoglu, del partit socialdemòcrata CHP, va guanyar ahir la repetició de les eleccions a alcalde d'Istanbul amb un 53,9% dels vots. El seu rival del partit governant islamista AKP, l'ex primer ministre turc Binali Yildirim, va reconèixer en una compareixença pública la seva derrota i va felicitar el candidat de l'opositor partit CHP. “Dono les gràcies als qui han treballat amb mi. Espero que la decisió que ha pres l'electorat d'Istanbul serà bona per a la ciutat durant aquests pròxims cinc anys”, va declarar Yildirim. El candidat conservador, mà dreta del president turc, Recep Tayyip Erdogan, va obtenir el 45,2% en les urnes, en una jornada en la qual les xifres de participació van superar el 84%.

L'AKP havia forçat aquesta repetició electoral a Istanbul, una ciutat amb 16 milions d'habitants i centre econòmic del país, per suposades irregularitats en els comicis municipals del 31 de març, en els quals Imamoglu va guanyar amb tot just 14.000 vots d'avantatge. Aquesta diferència ha pujat ara fins a uns 750.000 vots i les primeres dades indiquen que Imamoglu s'ha imposat no només en els feus tradicionals del seu partit, sinó fins i tot en els barris que fins ara votaven massivament a favor de l'AKP.

Imamoglu ja havia expressat la seva confiança que tornaria a guanyar els nous comicis. “La nostra gent prendrà avui la millor decisió per a la nostra democràcia, per a Istanbul, i per a legitimar totes les eleccions que ocorrin al nostre país en un futur”, va declarar després de dipositar el seu vot en el col·legi Haldun Taner, al barri de Beylikduzu. “Espero un bon resultat”, va afegir el candidat del Partit Republicà del Poble, de nou favorit a la victòria, entre simpatitzants que corejaven el lema de la seva campanya: “Tot sortirà bé”. La victòria del partit socialdemòcrata posa fi a 25 anys de mandat de l’AKP a la ciutat turca.

Aquesta clara victòria del candidat opositor és una important derrota simbòlica per a Erdogan i l'AKP, al mateix temps que llança a la fama el nou alcalde socialdemòcrata, de 49 anys. Molts analistes turcs li auguren ara un important futur en la palestra nacional turca, amb possibilitats de disputar fins i tot la butaca presidencial a Erdogan, qui domina la política del país des de l'any 2002.