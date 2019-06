Ben Emerson reclama a l'ONU una moció de censura contra Espanya

L’advocat, lletrat de Junqueres, Sànchez i Cuixart, diu que ha fet “clares violacions dels principis fundacionals de Nacions Unides”

Actualitzada 23/06/2019 a les 07:10

Redacció Madrid

L’advocat d’Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Ben Emmerson, reclama “una recerca exhaustiva i independent” i impulsar “una moció de censura” contra Espanya al Consell de Drets Humans de l’ONU a causa de “clares violacions dels principis fundacionals”. Així ho expressava el lletrat britànic dels tres líders independentistes en un escrit dirigit al Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l’ONU. Aquest grup va qualificar d’“arbitrària” la privació de llibertat dels tres encausats i va reclamar a Espanya la seva excarceració. El govern espanyol va remetre una carta a l’alta comissionada de l’ONU per als Drets Humans, Michelle Bachelet, per a expressar el seu malestar pel contingut d’aquest informe i va instar les Nacions Unides a revisar el document per considerar que conté “errors i distorsions”. A més, Espanya creu que “hi ha un conflicte d’interessos” entre dos dels cinc membres del Grup de Treball i l’advocat britànic, qui va formar part d’altres òrgans similars de drets humans de l’ONU en els quals va treballar en almenys dues causes.

Per a Emmerson, les “infundades” al·legacions presentades pel Govern espanyol són només “una cortina de fum” per a “restar valor” a la feina exercida per aquest Grup de Treball. Es tracta, segons afirma, d’“un abús extraordinari dels mecanismes de protecció dels drets humans de les Nacions Unides que exigeix una acció immediata en forma d’una reprimenda formal al Govern d’Espanya” pel fet que aquesta és “una manipulació deliberada i deshonesta”. Aquest és un “ultratge” a l’ONU que ha de ser portat “immediatament” al Relator Especial sobre la independència dels jutges i advocats i al Relator Especial sobre la protecció dels defensors dels drets humans a més de ser inevitablement “rebutjat el més ràpidament possible”, afirma. “La conducta d’Espanya és un atac directe al supòsit de bona fe que està destinat a sustentar la feina del Consell de Drets Humans”, assenyala, i titlla els fets d’“acte greu de corrupció política”.

Així mateix, acusa el govern d’haver filtrat el citat informe als mitjans de comunicació, fet que entén com a “joc brut”. Finalment demana al Grup de Treball que es pronunciï sobre la situació dels altres sis presos: Rull, Turull, Forn, Romeva, Forcadell i Bassa.