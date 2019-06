Trump cancel·la a l'últim moment un atac contra l'Iran

Actualitzada 22/06/2019 a les 07:04

Redacció Washington

El president dels EUA, Donald Trump, va confirmar ahir que dijous va ordenar un atac contra Iran en represàlia per la destrucció d’un dron nord-americà per part de Teheran, però que després va suspendre l’ordre per evitar víctimes. “Ens vam disposar a prendre represàlies ahir a la nit en tres llocs diferents (de l’Iran) i quan vaig preguntar quants moririen, “150 persones, Senyor”, va ser la resposta d’un general. Deu minuts abans de l’atac el vaig aturar”, va dir el mandatari en el seu compte de Twitter. Trump va dir que aquesta resposta no hauria estat “proporcionada al fet d’abatre un avió no tripulat”. “No tinc pressa, les nostres forces militars estan restaurades i a punt per a l’acció, són de lluny les millors forces militars del món”, va agregar el president dels EUA en el seu missatge, la qual cosa deixa oberta la porta a una acció en resposta per la destrucció del dron. Trump va confirmar així una informació divulgada la matinada passada pel The New York Times sobre una operació contra instal·lacions militars iranianes.