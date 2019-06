Actualitzada 19/06/2019 a les 07:09

L’exalcalde de Londres Boris Johnson va ampliar ahir l’avantatge com a favorit a succeir Theresa May com a líder dels conservadors britànics en la segona votació de les primàries del partit. Johnson va rebre el suport de 126 diputats tories, més que els seus tres següents rivals junts.