Trump eleva la tensió amb Iran però manté l'esperança de diàleg

Actualitzada 15/06/2019 a les 06:46

Redacció Washington

El president dels EUA, Donald Trump, va continuar ahir la seva escalada amb Iran en insistir a culpar-lo dels atacs a dos vaixells cisterna al golf Pèrsic, però va mantenir la seva esperança de dialogar en algun moment després del fracàs de l’intent de mediació japonès. Després que Iran negués qualsevol implicació en els successos del dijous, Trump va perseverar en la seva acusació i va descriure aquest país com una “nació de terror”, però va evitar adoptar un to massa bel·ligerant i va tornar a apostar pel diàleg. “Ho van fer”, va sentenciar Trump en una entrevista telefònica amb Fox News. El mandatari va citar com a prova el vídeo difós a última hora del dijous pel Comandament Central dels EUA, en el qual segons el portaveu d’aquesta divisió militar, Bill Urban, pot apreciar-se una patrulla naval de la Guàrdia Revolucionària Islàmica acostant-se al buc japonès després de les explosions. La patrulla “va ser observada i gravada traient una mina sense explotar” d’un dels dos bucs atacats, va afirmar Urban.