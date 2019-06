Johnson arrasa en la primera votació per substituir May

Actualitzada 14/06/2019 a les 07:17

Redacció Londres

L’ex-ministre britànic d’Exteriors i antic alcalde de Londres Boris Johnson encapçala amb claredat la lluita pel lideratge del Partit Conservador i el govern, després de la primera d’una sèrie de votacions per triar el substitut de l’encara primera ministra, Theresa May. Set dels deu aspirants a reemplaçar May es mantenen en el procés intern per triar el nou líder tory, després que ahir quedessin eliminats l’exministra de Treball i Pensions Esther McVey, l’antiga líder del grup conservador a la Cambra dels Comuns Andrea Leadsom i el diputat Mark Harper. Johnson, a qui les apostes situen com a clar favorit per rebre les claus de la residència oficial de Downing Street amb un discurs clarament a favor del Brexit, va obtenir un total de 114 suports dels 313 diputats conservadors que van votar ahir en una sala del Parlament britànic.