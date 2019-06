Principi d'acord entre Junts i ERC, que es repartiran l'alcaldia de la Seu

Segons el pacte, encara no formalitzat, Jordi Fàbrega seria alcalde els 27 primers mesos del mandat i el republicà Francesc Viaplana, els 21 restants

Cynthia Sans La Seu d'Urgell

Junts per la Seu i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han arribat a un principi d’acord per garantir la governabilitat de l’ajuntament de la Seu d’Urgell durant els pròxims quatre anys.

L’acord, encara verbal, preveu el repartiment proporcional de l’alcaldia de la capital de l’Alt Urgell en funció dels resultats de les eleccions municipals del 26 de maig passat, que va donar cinc regidors a Junts i quatre a Esquer­ra. D’aquesta manera, el candidat de Junts, Jordi Fàbrega, assumiria el càrrec d’alcalde durant 27 mesos, mentre que els 21 mesos restants serien per al republicà Francesc Viaplana. El pacte és similar al que van subscriure CiU i ERC el 2007, en què es va acordar que l’alcaldia seria per a Jordi Ausàs (ERC) els dos primers anys de la legislatura i els dos últims per a Albert Batalla. Després de les eleccions generals del 9 de març del 2008, Ausàs va substituir Joan Puigcercós com a conseller de Governació i Batalla es va convertir en alcalde accidental esperant la decisió d’ERC: elegir un nou alcalde republicà per esgotar els dos anys de l’acord o avançar el canvi d’alcaldia per Batalla ja fins a final de la legislatura. ERC es va decantar per l’última opció.

Falta per perfilar, segons van assegurar fonts d’Esquerra, el repartiment de les diferents regidories, que s’haurà de concretar en les diferents reunions previstes, i encara pendents, abans de la investidura de dissabte.

Viaplana va apuntar ahir el fet que “les negociacions van bé i anem pel bon camí”, i va deixar clar que “l’acord que perfilem serà d’igual a igual”. Així, el repartiment de les diferents àrees i regidories haurà de ser també proporcional als resultats.

Pel que fa al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, també sobre la taula de negociació, el principi de pacte estableix el repartiment de la presidència de l’organisme entre les dues formacions. La negociació és necessària després que Junts no revalidés la majoria absoluta, passant dels 11 representants que tenia el 2015 als 9 actuals. ERC suma un representant i en tindrà 6 en lloc dels 5 aconseguits fa quatre anys.