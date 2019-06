Un mort en el xoc d'un helicòpter contra un gratacel a Nova York

La víctima, el pilot de l’aeronau, va intentar fer un aterratge d’emergència abans d’estavellar-se

Actualitzada 11/06/2019 a les 07:09

Agències Andorra la Vella

Una persona va morir ahir a l’estavellar-se un helicòpter mentre realitzava un aterratge forçós en un terrat d'un gratacel de Manhattan, a prop de Times Square, a Nova York, cosa que va despertar els records i els fantasmes dels atemptats de l’11-S. En aquest cas es va descartar que es tractés d’un succés provocat. L’accident va tenir lloc a les 13.43 hores (hora local) a l'alçada del número 787 de la setena avinguda amb el carrer 51, i va provocar un incendi al terrat que va ser extingit poc després. El regidor novaiorquès Corey Johnson va assegurar, citant fonts policials, que el mort en el sinistre era el pilot de l'helicòpter. L’home viatjava sol. L’edifici no va patir danys estructurals.

Els equips d'emergència, amb una dotació d'un centenar de bombers, seguien treballant a la zona a l’hora del tancament de l’edició ja que s'havia produït una fuita de combustible de l'aparell. L'incident es va produir en una jornada de fortes pluges a la ciutat però es desconeixen les causes que van originar el sinistre.

Els fets van provocar la mobilització de nombroses unitats de bombers i policia, que van acordonar la zona, a prop del Rockefeller Center i el museu Moma. Un testimoni, Andrew Heath, de 37 anys, que estava treballant en el cinquè pis de l'edifici on es va estavellar l'helicòpter va narrar, en declaracions recollides pels mitjans de comunicació, que va sentir “una explosió, que sonava com si hagués explotat una tapa de les clavegueres”. “Ho vaig sentir i ho vaig notar. Era com un soroll sord. Em preguntava si un camió realment pesant passaria per allà, però era massa”, va afegir.

El governador de Nova York, Andrew Cuomo, va confirmar que no hi ha res que porti a pensar que el xoc de l'helicòpter al

terrat d'un edifici a Manhattan sigui un atemptat terrorista. “No hi ha cap indicatiu que aquest sigui el cas”, va dir Cuomo als periodistes que li van preguntar per aquesta possibilitat, encara que va admetre que automàticament va pensar en l'atemptat terrorista de les torres bessones poc després que l’informessin sobre el succés.

L'últim antecedent d'un accident d'un helicòpter a la ciutat va ser el 4 d'octubre de 2011, quan tres persones van morir després d’enlairar-se d'un heliport i caure a l’East River, però no hi ha constància d'un accident mortal contra un edifici a Manhattan.