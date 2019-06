El PP i Vox acorden governar als municipis on sumin majoria

Actualitzada 08/06/2019 a les 07:10

Redacció Madrid

El PP i Vox van arribar ahir a un “principi d’acord” per garantir la governabilitat als ajuntaments on totes dues forces siguin suficients per a formar equips de govern sense necessitat de recórrer al suport d’altres partits de centredreta com ara Ciutadans. L’acord verbal, pendent de desenvolupar i subjecte a unes converses sobre programes que continuaran la setmana que ve, es va materialitzar en la reunió que van celebrar al Congrés els equips negociadors dels dos partits, encapçalats per Teodoro García-Egea (PP) i Iván Espinosa (Vox).

En un altre ordre de coses, les bases de Barcelona en Comú van avalar de forma massiva que la seva líder, Ada Colau, es presenti per repetir a l’alcaldia de la capital catalana. El resultat va ser de 369 vots a favor i només 17 en contra. Durant la reunió, els dirigients van proposar un tripartit amb ERC i PSC. No obstant això, els militants saben que l’acord és impossible, i que, si Colau repeteix, serà amb un pacte amb el PSC acceptant els vots de Manuel Valls.