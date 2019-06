El rei proposa Pedro Sánchez com a candidat a la investidura

Actualitzada 07/06/2019 a les 07:01

Redacció Madrid

El rei Felip VI ha proposat Pedro Sánchez com a candidat a ser investit president del govern espa­nyol. Així ho va anunciar ahir la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, després de la reunió que van mantenir al Palau de la Zarzuela. La trobada va tenir lloc després que el monarca es reunís amb els representants de quinze partits polítics per trobar un candidat a la presidència. Entre aquestes reunions cal ressaltar la que va mantenir amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que després de l’entrevista va deixar clar que el seu partit no facilitarà la investidura de Sánchez, i el va urgir a formar govern “al més aviat possible” amb Podem i les formacions nacionalistes. D’altra banda,Laura Borràs, de JxCat, va confirmar que el partit manté al Congrés els tres diputats suspesos. Això abaixa el llistó necessari per assolir la majoria absoluta de Sánchez, ja que rebaixa els vots en contra previsibles.