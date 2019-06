UPN es mostra disposada a investir Sánchez si hi ha acord a Navarra

El líder del partit, Javier Esparza, s’obre a “explorar” un acord perquè l’independentisme no sigui decisiu ni al govern autonòmic ni a Madrid

Redacció Madrid

El líder d’UPN, Javier Esparza, va obrir ahir la porta a facilitar la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol si s’evita que els independentistes puguin ser decisius tant a Espa­nya com en la formació del nou executiu navarrès. Esparza va deixar oberta aquesta possibilitat després de la reunió que va mantenir amb el rei en la ronda de contactes de Felip VI per sondejar la posició de cada partit davant la investidura.

En conferència de premsa al Congrés, el president d’UPN va recordar que el seu partit va anar en coalició amb PP i Ciutadans tant a les eleccions generals com a les autonòmiques a Navarra per fer front a l’independentisme català i basc, i va recalcar que la seva formació està convençuda que és perjudicial tant per a Navarra com per a Espanya “estar a mercè de decisions de l’independentisme basc o català”.

Després de recordar els resultats de les eleccions autonòmiques, en les quals la seva coalició va ser la mes votada i el quadripartit fins ara governant va perdre suport, va considerar que ha arribat el moment d’actuar “amb responsabilitat”. En aquest sentit, va assegurar que UPN està oberta a “explorar” possibilitats per a un acord que permeti que l’independentisme no decideixi el futur d’Espanya. “De la mateixa forma que creiem que no és bo per a Navarra que els independentistes decideixin sobre el seu futur, tampoc és bo per a Espanya”, va ressaltar.

En ser preguntat sobre si això suposa que podria facilitar la investidura de Sánchez a canvi que els socialistes navarresos li permetin governar en aquesta comunitat, va assenyalar: “Vull dir el que he dit.” A més, davant la pregunta concreta de si podria abstenir-se, va assenyalar que “s’analitzarà” aquesta opció. A continuació va insistir que es tracta d’explorar acords perquè els independentistes “no tinguin la clau” ni a Navarra ni a Espanya.

En un altre ordre de coses, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va demanar ahir a la tarda una reunió “urgent” amb Pedro Sánchez per abordar la situació dels líders independentistes presos i la “repressió” que, segons va denunciar, pesa sobre el sobiranisme. “Ens acaba de dir el fiscal que som una organització criminal, ens estan demanant penes de més de 70 anys de presó per a tots els nostres companys, tenim gent en l’exili, la repressió no s’atura” i això “és el que hem de resoldre”, va subratllar Torra a TV3 poques hores abans de sol·licitar formalment la trobada.

“Vull demanar-li al senyor Sánchez una reunió urgent per parlar d’aquesta situació”, va afegir Tor­ra, que va deplorar que dimarts l’advocacia de l’Estat –que, segons va sostenir, ara “depèn directament del PSOE”– fes un escrit d’acusació en el judici al procés en què “va dir el mateix que Vox”. “No ho podem acceptar de cap manera”, va avisar.



Adeu al pla d’austeritat

D’altra banda, Brussel·les va donar ahir llum verd a un informe que recomanava tancar el procediment per dèficit a Espanya, posant fi així a deu anys d’austeritat. Els països membres ratificaran la decisió la setmana que ve. El comissari d’Assumptes Econòmics, Pierre Moscovici, va felicitar Espanya i la va encoratjar a seguir “per la via de la serietat pressupostària”. Amb tot, la UE va avisar que el país podria desviar-se de l’ajustament estructural que ha d’assolir aquest any i el proper.