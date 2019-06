Un tiroteig en un edifici municipal dels Estats Units deixa tretze morts

El presumpte autor de l’atac, que treballava a l’ajuntament de Virginia Beach, va ser abatut pels trets dels agents de la policia

Actualitzada 02/06/2019 a les 06:38

Redacció Andorra la Vella

Un tiroteig en un edifici municipal de Virginia Beach, una localitat costanera situada al sud-est de l’Estat de Virgínia (Estats Units), va deixar 13 morts i quatre ferits. Segons la policia, l’atacant, que anava armat amb una pistola del calibre 45, va ser un dels morts comptabilitzats en ser abatut posteriorment pels agents de policia presents. L’atac es va produir en un complex d'edificis municipals on treballava el pistoler i que, per tant, coneixia a la perfecció. L’atacant va sembrar el pànic entre els seus excompanys de feina, disparant indiscriminadament en tres plantes de l’edifici públic. L’assassí va accedir a l’edifici número dos de les instal·lacions i el va recórrer planta a planta sembrant la tragèdia. Moments després va dur a terme un llarg intercanvi de trets amb quatre agents de policia que va finalitzar amb la mort del presumpte assassí. Una de les persones ferides és un dels agents de policia al qual li va salvar la vida la seva armilla antibales. Tots quatre es troben hospitalitzats i encara no s’ha fet pública cap informació referent al seu estat. Els motius encara no estan clars.

Hores després de l’atac, la policia va donar a conèixer la identitat de l’atacant. El seu nom era DeWayne Craddock, tenia 40 anys i treballava com a enginyer municipal a l’ajuntament de la localitat de l’estat de Virgínia. Va servir a l’Exèrcit i els seus antecedents judicials, segons la CNN, es limiten a una infracció de trànsit l’any 2013. També es van identificar les víctimes, set homes i cinc dones, totes elles treballadores de l’ajuntament, excepte una , un contractista que havia anat a l’edifici a emplenar una instància.

L’alcalde de la localitat, Robert M. Dyer, en una conferència de premsa va manifestar que es tracta “del dia més devastador de la història de Virginia Beach”. “Les persones afectades són els nostres amics, companys de feina, veïns, col·legues”, va assenyalar. El complex municipal està compost per una trentena d'edificis. Els trets s'han produït a l'immoble número dos, que alberga oficines d'urbanisme i obres públiques. Era gairebé el final de la jornada laboral i els empleats recollien les seves coses.

La policia va acudir al lloc dels fets després de rebre una trucada des de l'edifici. Els treballadors van tractar de protegir-se parapetant-se darrere de barricades improvisades amb les taules de despatx, segons van explicar diversos testimonis, mentre els agents de policia cridaven que tothom es llencés al terra.



PRIMERA VÍCTIMA A L’EXTERIOR

El pistoler feia prop de 15 anys que treballava com a empleat a l’edifici, on treballen 400 persones en un dia normal. Les víctimes es van localitzar en les tres plantes de l’edifici, i una d’elles a l’exterior, en un cotxe, on l’homicida li va disparar abans d’entrar. Un dels ferits va morir de camí a l’hospital. “Va ser una llarga batalla a trets entre els quatre agents i el sospitós”, va manifestar James Cervera, el cap de la policia de la ciutat.

Virginia Beach, situada a la costa atlàntica, a la desembocadura de la Badia de Chesapeake, és la ciutat més poblada de l'Estat, amb aproximadament uns 450.000 habitants, i alhora un popular destí de vacances, tot i que els edificis públics es troben allunyats dels hotels. Virginia és un dels estats en què es permet portar armes. De fet, a l’edifici no hi havia cap tipus de detector de metalls a l’entrada.