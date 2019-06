Torra insta per carta Sánchez i la Fiscalia a alliberar els presos

El president català reclama la posada en llibertat i la indemnització de tots els líders independentistes jutjats

Actualitzada 01/06/2019 a les 06:21

Redacció Barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, va instar ahir per carta el president espanyol, Pedro Sánchez, i a la Fiscalia General de l’Estat a atendre el document d’un grup de treball de l’ONU i exigir la llibertat dels “presos polítics” i una “indemnització”.

El Govern català va celebrar una reunió extraordinària per aprovar un únic acord, que reclama complir la resolució del grup de treball dependent del Consell de Drets Humans de Nacions Unides que qualifica d’“arbitrària” la privació de llibertat dels líders independentistes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Torra va enviar una carta a Sánchez en la qual consta l’acord adoptat pel govern –que també es farà arribar a la Fiscalia–, que fa seva aquesta resolució internacional i reivindica la posada en llibertat de tots els presos jutjats pel procés.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va assegurar en roda de premsa que Sánchez “té l’obligació de donar resposta al que li demana el grup de treball” i va advertir que, si no es compleix, el govern ho “denunciarà a tot arreu” i impulsarà “accions polítiques i legals” perquè es faci efectiva la resolució.

Segons la missiva, “el govern de l’Estat espanyol està interpel·lat”, després quees fes públic públic el citat document, a “alliberar els presos polítics”, perquè “no complir-ho és un desistiment de les seves obligacions en la defensa dels drets humans”.

La portaveu del Govern central, Isabel Celaá, va titllar la carta de “despropòsit”, i va apel·lar a la separació de poders. Per la seva part, el ministre d’Afers exteriors en funcions, Josep Borrell, va considerar que els grups de treball de l’ONU, com el responsable de l’informe, han de comptar amb un finançament “transparent i clar” i un millor sistema de “rendició de comptes”. Borrell va posar així en dubte el funcionament del grup que ha emès l’informe, la difusió del qual va atribuir a una “cortina de fum” per mirar de tapar la repercussió de la recent decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans de fer costat al Constitucional en la suspensió del ple del Parlament de 2017 que anava a declarar la independència de Catalunya.

En un altre ordre de coses, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va instar ahir la Generalitat a realitzar en una declaració “formal i inequívoca” que descarti accions que contravinguin l’ordre jurídic actual, perquè puguin tornar les empreses que han marxat de Catalunya. Ho va dir en la reunió del Cercle d’Economia, que se celebra a Sitges, on també va asse-nyalar que les empreses que van marxar no ho van fer per “capritx”, sinó per defensar els interessos dels seus accionistes i protegir els dipòsits dels clients.