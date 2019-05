Johnson compareixerà davant la justícia per mentir sobre el Brexit

Actualitzada 30/05/2019 a les 06:53

Redacció Londres

L’ex-ministre britànic d’Exteriors Boris Johnson haurà de comparèixer davant un tribunal per haver “mentit” durant la campanya del Brexit, en afirmar que el país assignava a la UE 350 milions de lliures (396 milions d’euros) setmanals. Així ho va disposar ahir una jutge. Johnson, candidat favorit en la carrera per succeir al lideratge del Partit Conservador la primera ministra britànica, Theresa May, s’enfronta a una denúncia privada presentada per l’activista Marcus Ball. Aquest acusa el també exalcalde de Londres de “mala conducta en un càr­rec públic” per la citada afirmació. Els advocats que representen Ball van sol·licitar que Johnson rendeixi comptes davant un tribunal, en argumentar que el polític conservador va enga­nyar la ciutadania de manera deliberada durant la campanya del referèndum.

#1 OBS

(30/05/19 09:59)