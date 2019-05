El fiscal confirma les penes de fins a 25 anys pel procés independentista

Actualitzada 30/05/2019 a les 06:52

Redacció Madrid / Brusselles

La fiscalia ha decidit mantenir les penes de presó contra els 12 líders sobiranistes en considerar acreditada la rebel·lió amb la malversació, i ha demanat que si són condemnats no se’ls apliqui el tercer grau fins complir la meitat de la pena, la qual cosa impediria a la Generalitat aplicar beneficis abans d’hora.

16 setmanes després de començar el judici del procés, i una vegada practicada tota la prova, el tribunal va escoltar ahir les conclusions definitives que van elevar acusacions i defenses. Com ja s’havia anunciat prèviament, la fiscalia no es va moure de les conclusions provisionals en entendre que no hi ha raó per modificar ni els delictes ni les penes de presó, que es mantenen invariables.

Demana així 25 anys de presó per a Oriol Junqueras per re­bel·lió agreujada per malversació com a líder del procés, i 16 anys per a cadascun dels exconsellers presos pels mateixos delictes, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva i Dolors Bassa. Per als Jordis i l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell –també empresonats– sol·licita 17 anys per rebel·lió, penes més elevades que els exconsellers presos en considerar-los promotors; mentre que per als exconsellers Carles Mundó, Meritxell Bor­ràs i Santi Vila planteja 7 anys per malversació i desobediència.

Tampoc va variar la seva posició l’advocacia de l’Estat, que els acusa per sedició, malversació i desobediència. Les penes queden igual: 12 anys per a Junqueras per sedició i malversació; 11 anys i mig per a Turull, Forn, Rull, Romeva i Bassa pels mateixos delictes; 10 per a Forcadell i 8 per als Jordis per sedició, i 7 anys per a Vila, Mundó i Borràs per malversació i desobediència.

En un pla més tècnic però no menys important, la fiscalia va demanar al tribunal que apliqui l’article 36.2 del Codi Penal perquè en cas de ser condemnats no obtinguin el tercer grau fins complir almenys la meitat de la pena. Això impediria a la Generalitat de Catalunya excarcerar-los o aplicar beneficis penitenciaris abans d’hora.

Com era d’esperar, les defenses es van ratificar en la lliure absolució dels acusats en considerar que no han comès cap delicte i que ni el 20-S ni l’1-O no va haver-hi violència ni actuació que empari ni la rebel·lió ni la sedició.

En un altre ordre de coses, el Parlament Europeu no va permetre ahir a la tarda a l’ex-president català Carles Puigdemont i a l’exconseller Toni Comín entrar a la cambra per iniciar alguns dels tràmits per ser eurodiputats, segons van denunciar ells mateixos en una atenció als mitjans de comunicació des de Brussel·les. El motiu, segons fonts de l’Eurocambra consultades per l’agència Efe, és que no tenen encara l’acta d’eurodiputat.