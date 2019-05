May plegarà el 7 de juny després del fracàs per culminar el Brexit

Actualitzada 25/05/2019 a les 07:06

Redacció Londres

La primera ministra britànica, Theresa May, molt pressionada pels seus ministres i diputats, va comunicar ahir la seva dimissió com a líder conservadora el pròxim 7 de juny, encara que romandrà en el càrrec fins a l’elecció del seu successor. Visiblement emocionada, May va tirar finalment la tovallola en fracassar tots els seus intents per materialitzar el Brexit, la seva principal missió quan es va fer càrrec del govern el juliol de 2016. Davant la porta de la residència oficial del 10 de Downing Street, la política tory va informar que havia comunicat a la reina Isabel II la seva intenció de dimitir el 7 de juny i d’iniciar després el procés per triar el nou líder del Partit Conservador, procés que s’espera que quedi completat a final de juliol. El principal aspirant a succeir-la és l’exalcalde de Londres i exministre d’Exteriors Boris Johnson. En la declaració, l’encara premier va dir que “sempre” lamentarà “profundament” no haver executat el Brexit, i va comminar el seu successor a trobar un consens al Parlament per aconseguir-ho.