May s'aferra al Brexit mentre els 'tories' pressionen perquè plegui

Actualitzada 23/05/2019 a les 07:12

Redacció Londres

La primera ministra britànica, Theresa May, va confirmar ahir la intenció de tornar a sotmetre a votació el seu pla de Brexit mentre s’intensificaven les maniobres dels conservadors perquè deixi el càrrec. May va presentar a la Cambra dels Comuns la seva última i complexa proposta per salvar l’acord de sortida de la UE negociat amb Brussel·les, que va ser rebuda amb hostilitat per la majoria de diputats de tots els partits. En un indici del seu creixent aïllament, van estar absents durant la intervenció diversos ministres i parlamentaris tories, que en les últimes hores han incrementat les peticions perquè dimiteixi. El diari londinenc Evening Standard va informar que un grup de ministres es planteja demanar a May que deixi el lideratge del govern i del partit davant la improbabilitat que prosperi la seva estratègia de Brexit. Per part seva, el grup parlamentari conservador es reunirà una vegada més per analitzar si canvia la normativa interna per forçar la sortida de May, que ja va superar una moció de confiança.