La mesa del Congrés debat avui sobre els presos sense prendre cap decisió

Actualitzada 23/05/2019 a les 07:09

EL TC PROHIBEIX ALS PARTITS RECOLLIR DADES IDEOLÒGIQUES

El Tribunal Constitucional ha tombat per unanimitat l’apartat de la Llei orgànica de règim electoral general (Loreg) que permet que els partits polítics recullin dades personals relatives a les opinions polítiques dels ciutadans. En el ple d’ahir, el Constitucional va estimar el recurs presentat pel Defensor del Poble i va declarar contrària a la Carta Magna aquesta part de la llei. D’aquesta manera, l’alt tribunal anul·la l’apartat que es va incorporar a la Loreg que permetia recopilar dades ideològiques dels ciutadans per enviar-los propaganda personalitzada. Un grup de juristes i defensors dels drets digitals havia presentat la petició al Defensor del Poble, considerant que la llei “limita el dret fonamental” de llibertat política.

La mesa del Congrés espanyol celebrarà avui al migdia la primera reunió de la legislatura per abordar, com a assumpte principal, el futur dels quatre diputats catalans en presó preventiva, que podrien ser suspesos per aquesta raó, però no es preveu cap decisió al respecte. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va informar ahir en roda de premsa sobre la convocatòria, de la qual no es preveu que surti una resolució ferma, va apuntar, perquè abans pretén que els nou integrants de la mesa debatin la qüestió i demanin més informes, arribat el cas.La mesa la integren tres representants del PSOE, inclosa Batet; més dos de PP i de Cs i dos més d’Unides Podem. PP i Ciutadans són partidaris de la suspensió immediata, en tant que Unides Podem està pendent de conèixer els informes que es redactin sobre aquest tema per adoptar una decisió; de moment no descarta oposar-se a la suspensió dels quatre parlamentaris catalans.Després de la constitució del Congrés, Batet va confirmar que la seva primera decisió va consistir a enviar un escrit al Tribunal Suprem, que jutja els diputats presos, per sol·licitar que informi el Congrés sobre “les conseqüències de l’aplicació de la llei processal dels parlamentaris” catalans, és a dir, de la Llei d’enjudiciament criminal.Segons les seves paraules, “sembla adequat conèixer la situació” i, per això, tenia l’“obligació” de demanar aquestes diligències “amb la major celeritat possible”. Així mateix, la presidenta del Congrés, diputada per Barcelona, va remarcar que “la funció jurisdiccional” respecte dels diputats a la presó “pertany en exclusiva al poder judicial”, i per tal motiu és “el competent”.Si bé ahir al matí va dir a la Cadena Ser que “tot” apunta que els diputats hauran de ser suspesos, en la roda de premsa posterior a l’audiència amb Felip VI va sub­ratllar que encara no ha pres una decisió “sobre el fons de la qüestió”. El primer és conèixer el text que li enviï el Suprem en resposta a la seva petició coneguda ahir. També vol que els grups representats en la mesa expressin demà el seu parer i que els seus integrants exerceixin les funcions pròpies del càrrec en l’òrgan de govern del Congrés.