May ofereix als diputats votar sobre un segon referèndum

La primera ministra britànica, Theresa May, va avançar ahir que la tramitació del projecte de llei del Brexit al Parlament permetrà als diputats votar sobre la convocatòria d’un segon referèndum sobre la sortida de la UE. La cap de Govern va desgranar en un discurs un paquet de mesures amb les quals espera guanyar-se el suport d’alguns diputats de l’oposició perquè la Cambra dels Comuns ratifiqui l’acord del Brexit, que ja ha estat rebutjat en tres ocasions. El nou acord que va presentar May inclou una unió duanera “temporal” amb la UE, fins a les pròximes eleccions generals al Regne Unit, així com garanties per mantenir els drets laborals. La cap de Govern va avisar que la llei del Brexit, que arribarà al parlament la primera setmana de juny, és l’“última oportunitat” per complir el mandat del referèndum del 2016.