Explota una bomba en un bus turístic a Egipte i provoca catorze ferits lleus

L’atemptat es va produir molt a prop del nou Gran Museu Egipci i va causar desperfectes a l’autobús i a un vehicle

Actualitzada 20/05/2019 a les 06:52

Agències El Caire

Un explosiu de poca potència va provocar ahir ferides a almenys 14 persones, la majoria d’ells turistes, als afores del Caire, prop de les piràmides de Gizeh, segons va informar el diari oficialista Al-Ahram citant fonts policials. L’artefacte, que va esclatar al pas d’un autocar que transportava 25 turistes de nacionalitat sud-africana, també va afectar un cotxe que circulava al seu costat. “Un artefacte va explotar i va trencar els cristalls d’un autocar que portava 25 persones de Sud-àfrica”, va declarar el ministeri de l’Interior a través d’una nota a la seva pàgina de Facebook. En les fotografies que han circulat per les xarxes socials, es pot veure que la carrosseria del vehicle va quedar pràcticament intacta. Segons les autoritats egípcies, els ferits, tots ells lleus, van ser atesos als hospitals de la zona, i només tres van ser hospitalitzats per precaució. Al tancament de l’edició, cap grup terrorista havia reivindicat l’atemptat, tot i que anteriors atacs contra interessos turístics s’han atribuït a la filial egípcia de l’Estat Islàmic.

L’atac es va produir a tan sols uns 400 metres del Gran Museu Egipci, una nova instal·lació que encara no ha estat inaugurada però que guardarà la col·lecció més important de peces arqueològiques de l’Antic Egipte. El Ministeri d’Antiguitats va assegurar que l’edifici no va quedar afectat per l’explosió.

En els darrers anys, Egipte ha patit força atemptats terroristes, si bé durant els darrers mesos, s’havien reduït de forma considerable. El principal objectiu havien estat les forces de seguretat però cada vegada més s’ha posat al punt de mira civils, inclosos els turistes, fins que el desembre passat tres vietnamites i un guia egipci van morir i almenys 10 persones més van resultar ferides en un altre atemptat contra un autocar turístic a menys de quatre quilòmetres de les piràmides de Gizeh. D’altra banda, Amnistia Internacional ha denunciat una nova campanya de repressió contra la dissidència llançada pel règim presidit pel mariscal Abdel Fattah al-Sisi. La setmana passada van arrestar dos dissidents.