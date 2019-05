Actualitzada 19/05/2019 a les 07:25

El líder del PP, Pablo Casado, va dir ahir que prefereix que Ciutadans (Cs) s’abstingui o doni suport a una investidura del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a l’opció que es tornin a repetir les eleccions o un acord amb Podem i ERC. Casado va criticar l’actitud de Cs, a qui s’ha referit com un partit “aranja”, al ser “taronja per fora i vermell per dins”.