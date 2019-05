Dimiteix el vicecanceller austríac per un presumpte cas de corrupció

Actualitzada 19/05/2019 a les 07:23

LA ULTRADRETA EUROPEA ES REUNEIX EN UN GRAN ACTE A MILÀ

Una dotzena de representants de formacions polítiques d’ultradreta de mig Europa es van reunir ahir a la plaça del Duomo de Milà en un gran acte convocat pel ministre de l’Interior italià i líder de la Lliga, Matteo Salvini, amb l’objectiu d’aconseguir que el grup Europa de les Nacions i la Llibertat superi els liberals i es converteixin en la tercera força al parlament europeu.

L’acte, que va comptar amb la presència de Marie Le Pen, l’holandès Geert Wilder, i representants de partits d’ultradreta d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Estònia, Finlàndia i la República Txeca, ha estat un clam contra la immigració i han cridat “prou islam”. La pluja va impedir que es veiés la seva força real.

El vicecanceller d’Àustria i membre de la formació ultradretana Partit de la Llibertat d’Àustria (FPÖ), Heinz-Christian Strache, va dimitir ahir després que es fes públic un vídeo del juliol de l’any 2017 en el qual suposadament negocia favors econòmics amb la presumpta filla d’un oligarca rus a canvi d’obtenir suport en les eleccions generals que Àustria havia de celebrar l’octubre d’aquell any. “He ofert la meva dimissió al canceller Sebastian Kurz i l’ha acceptat”, va explicar el mateix Strache en una roda de premsa que es va fer a Viena. “Vaig cometre un error i no vull que això pugui donar pretextos per a afeblir la coalició”, va afegir. La notícia, però, farà caure el Govern i Àustria celebrarà unes eleccions anticipades aquest any després de trencar-se la coalició, tal com va anunciar el canceller. “He proposat al president de la república convocar eleccions anticipades al més aviat possible”, va dir. El vídeo, gravat amb càmera oculta, el va difondre la revista Der Spiegel i el diari Süddeutsche Zeitung, i mostra Strache en una casa d’Eivissa amb la seva esposa, i el seu company de partit Johann Gudenus, també amb la seva esposa, amb la filla d’un oligarca rus a la qual, aparentment, Strache promet suport per a futures operacions econòmiques al país, en cas que el seu partit accedís al Govern. En aquest marc, una de les possibilitats d’inversió ofertes a la seva interlocutora era adquirir un paquet d’accions del diari sensacionalista austríac Kronen Zeitung, per a donar suport així a la campanya electoral de l’FPÖ.En un moment concret, i sempre segons el vídeo, Strache li comentava que comptar amb el Kronen Zeitung podria portar l’FPÖ del 27% de vots al 34%. El polític ultradretà també realitzava comentaris sobre el seu interès a modificar el paisatge de mitjans de comunicació d’Àustria com també ha fet el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, que ha estès el seu control sobre la premsa. En el vídeo, Heinz-Christian Strache recalca que hauria de ser “sempre tot legal”. Hi ha un moment en què el polític sospita que tot pot ser un parany, i així li murmura a Gudenus, però després la seva preocupació desapareix. “No és un parany”, li assegura el seu company.