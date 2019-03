Quatre detinguts en relació als tirotejos perpetrats a dues mesquites de Christchurch

Mig centenar de morts en un atac d'extrema dreta contra musulmans Agents de policia a la zona on es va registrar un dels tirotejos, ahir. EFE

Actualitzada 16/03/2019 a les 07:24

Redacció Wellington

Els tirotejos perpetrats ahir en dues mesquites de la ciutat neozelandesa de Christchurch per “extremistes de dretes” van causar 49 morts i 48 ferits en un “atac terrorista” sense precedents al país. “Això només pot ser descrit com un atac terrorista”, va afirmar la primera ministra, Jacinda Ardern, en una compareixença emesa en directe des de Wellington, en què va confirmar la detenció de tres homes i una dona que no estaven fitxats per les autoritats. Ardern va qualificar els atacs d’“extrema ideologia” d’“un acte de violència extraordinari i sense precedents”, en el que va qualificar d’“un dels dies més negres de Nova Zelanda”, un país que és “obert i divers”.

Els assaltants van causar 30 morts a la mesquita d’Al Noor i uns altres 10 morts al Centre Islàmic Linwood, en un atac dirigit, segons la policia, contra immigrants i musulmans. A més, 48 persones, inclosos nens, van ser ateses per ferides de bala a l’hospital de Christchurch, amb lesions que “oscil·len entre greus i lleus”, segons les autoritats sanitàries de Canterbury, la regió on es troba Christchurch. Una dotzena de ferits van haver de ser operats d’urgència.

Un dels tirotejos va ser transmès en directe a través de les xarxes socials per un dels assaltants, que apareix amb roba militar dins del centre de culte disparant a boca de canó a diverses persones amb una arma automàtica a la qual va canviar el carregador almenys dues vegades. A les xarxes també circula un manifest dels assaltants amb qualificatius pejoratius contra els musulmans.

Un dels detinguts ja ha estat acusat d’assassinat per la policia, mentre que dels altres tres, dos estaven en possessió d’armes i s’investiga la seva implicació, i la quarta persona no tenia cap relació amb el cas i va ser posada en llibertat. L’acusat és un home de prop de 30 anys que passarà avui a disposició judicial, va dir el comissari de policia Mike Bush en roda de premsa.

Bush no va confirmar si l’incriminat és Brenton Tarrant, un australià originari de l’estat de Nova Gal·les del Sud, com va indicar una font policial australiana a la televisió TVNZ, però el primer ministre d’Austràlia, Scott Morrison, va confirmar que un dels detinguts és d’aquesta nacionalitat. “Estem horroritzats, consternats, indignats i condemnem absolutament aquest atac comès avui per un terrorista violent extremista de dretes”, va dir Morrtison, que va mostrar la seva solidaritat amb el país veí.

Les autoritats van elevar l’alerta al màxim nivell i la policia va haver de fer explotar dues bosses de forma controlada a Auckland, a l’Illa Nord, trobades en una estació de tren, encara que finalment només contenien materials de construcció. Les forces de seguretat van ordenar el tancament de totes les mesquites del país per seguretat, mentre que els col·legis i edificis públics de Chrischurch, a l’Illa Sud, també es troben clausurats.



Sense afectació als vols

La primera ministra va confirmar que l’alerta s’ha elevat a tot el país, incloses les fronteres, encara que els vols comercials no es veuran afectats. .

Les condemnes als brutals atacs van succeir immediatament, des de la primera ministra britànica, Theresa May, al president espanyol, Pedro Sánchez, mentre que el cap de l’executiu pakistanès, Imran Khan, va culpar dels fets l’“actual islamofòbia”.