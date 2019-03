Franco serà exhumat el 10 de juny i enterrat al Pardo

Actualitzada 16/03/2019 a les 07:23

Redacció Madrid

Les restes de Franco seran exhumades del Valle de los Caídos el 10 de juny, segons va anunciar ahir al migdia el Govern espanyol. El dictador serà enterrat al panteó de Mingorrubio, al cementiri del Pardo, de titularitat estatal. En aquest cementiri, on hi ha enterrats cinc ministres franquistes, la família hi té un panteó on hi ha les restes de la dona de Franco, Carmen Polo. El cementiri també acull la sepultura dels expresidents del govern franquista Luis Carrero Blanco i Carlos Arias Navarro. Així com el panteó del dictador de la República Dominicana Rafael Trujillo. En l’anunci, fet a la roda de premsa posterior al consell de ministres, la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo va afegir que no hi haurà cap comunicació ni imatges, ni convocatòria pública de l’exhumació de les restes del dictador. Segons Calvo serà el 10 de juny per no interferir en el calendari electoral i per donar temps perquè es resolguin els recursos que la família ha interposat davant la justícia i perquè volien complir el seu mandat.