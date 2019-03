El Parlament britànic torna a tombar l'acord de Theresa May per al Brexit

La proposta és refusada per 391 vots en contra i 242 a favor

Actualitzada 13/03/2019 a les 06:57

Redacció Londres

El Parlament britànic va rebutjar ahir per segona vegada l’acord sobre els termes de sortida de la UE que la primera ministra del Regne Unit, la conservadora Theresa May, ha pactat amb Brussel·les. Per 391 vots enfront de 242, la Cambra dels Comuns va refusar ratificar el text, que incorporava garanties addicionals respecte a la versió que es va votar al gener, que el mecanisme per evitar una frontera a Irlanda del Nord no serà una solució permanent.

La decisió del Parlament, que May va lamentar “profundament”, obre la porta a dues noves votacions aquesta setmana. La cambra valorarà avui la possibilitat que el Regne Unit abandoni sense un pacte la UE el 29 de març, la data prevista per a la ruptura. Si els diputats es pronuncien en contra d’un Brexit no negociat, l’escenari més probable, la primera ministra ha avançat que convocarà demà una nova votació, en la qual el Parlament decidirà si Londres ha de demanar a Brussel·les una extensió del termini per abandonar la UE.

El rebuig a l’acord es va produir pel fet que diputats euroescèptics conservadors, així com el nord-irlandès Partit Democràtic Unionista (soci parlamentari de May), van considerar que els aclariments sobre la salvaguarda atorgats per la UE són insuficients. La primera ministra va negociar aquests canvis, que va qualificar de “legalment vinculants”, després d’un diàleg contrarellotge amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.

Malgrat aquestes garanties, l’advocat general de l’Estat, Geoffrey Cox, va advertir ahir que els “riscos legals” que el Regne Unit quedi integrat en les estructures de la UE de manera indefinida, fins que s’aconsegueixi un nou tractat comercial entre Londres i Brussel·les, “no han canviat”. L’opinió de Cox ha resultat clau per decantar el vot dels euroescèptics, que temen que el mecanisme de salvaguarda lligui el Regne Unit al bloc comunitari en contra de la seva voluntat i dificulti la forma de nous tractats amb tercers països.