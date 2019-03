Dimiteix el cardenal Barbarin per haver ocultat casos de pederàstia

Actualitzada 08/03/2019 a les 07:11

Redacció Paris

El cardenal francès Philippe Barbarin, un dels prelats amb més poder i representant de les tesis més conservadores en el si de l’Església catòlica, va dimitir ahir després de ser condemnat a França per ocultar durant anys casos de pederàstia a la seva diòcesi, Lió. Sentenciat a sis mesos de presó exempts de compliment i a pagar un euro simbòlic a les víctimes, el cardenal va anunciar que els pròxims dies presentarà la seva renúncia al Papa Francesc. Els advocats de Barbarin van anunciar que recorreran contra la sentència, que consideren que “fa portar a un sol home el pes de totes les sospites que pesen sobre l’Església”. Els jutges van considerar provat que el cardenal coneixia els abusos denunciats per nombroses víctimes del pare Bernard Preynat, capellà de campaments de scouts als anys setanta i vuitanta. “En voler evitar l’escàndol, el cardenal va preferir córrer el risc d’impedir el descobriment per part de la justícia de nombroses víctimes d’abusos sexuals i impedir l’expressió del seu dolor”, indica la resolució judicial.