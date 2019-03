Pequín rebaixa les previsions de creixement respecte al 2018

Actualitzada 06/03/2019 a les 07:00

Redacció Berlín

Les autoritats xineses han establert una meta de creixement per al 2019 d’entre el 6% i el 6,5%, enfront de l’expansió del 6,6% registrada el 2018, que va suposar el seu ritme de creixement més feble des del 1990, segons va anunciar ahir el primer ministre xinès, Li Keqiang, en el seu informe anual sobre l’economia xinesa, presentat davant el ple de l’Assemblea Popular Nacional. “La inestabilitat i la incertesa estan incrementant-se de manera visible i els riscos exteriors estan augmentant”, va advertir el polític, afirmant que l’economia del país, la segona més important del món, haurà de fer front aquest any a un entorn “més complicat”, així com a reptes majors “en número i abast”, en un context de pressions a la baixa i moderació del creixement, per la qual cosa va afirmar que la Xina ha d’estar preparada per a “una dura lluita”.