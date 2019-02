Set diputats laboristes deixen el partit pel lideratge de Corbyn

Actualitzada 19/02/2019 a les 07:12

Redacció Londres

Set diputats del Partit Laborista britànic van abandonar ahir la formació en protesta pel lideratge de Jeremy Corbyn, en particular per la mala gestió dels casos interns d’antisemitisme i la seva posició ambigua sobre el Brexit. Luciana Berger, Chuka Umunna, Mike Gapes, Ann Coffey, Angela Smith, Chris Leslie i Gavin Shuker van exposar individualment en una roda de premsa les raons de la seva marxa, van animar altres col·legues a seguir els seus passos i van anunciar que mantindran els escons a la Cambra dels Comuns com a part d’un grup independent. Corbyn va expressar la seva “decepció” per la marxa d’aquests dissidents i el número dos laborista, John McDonnell, els va instar a renunciar al seu escó, obtingut amb l’ideari del partit, i sotmetre’s a noves eleccions parcials en les respectives circumscripcions.