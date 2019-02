Trump demana a països europeus que es facin càrrec de presos a Síria

El mandatari americà reclama l’actuació del Regne Unit, França i Alemanya entre d’altres amb els 800 soldats jihadistes empresonats

Actualitzada 18/02/2019 a les 07:26

Agències Washington

El president dels EUA, Donald Trump, ha demanat al Regne Unit, Alemanya, França i altres aliats europeus que es facin càrrec de més de 800 combatents de l'Estat Islàmic (EI) capturats per les tropes nord-americanes a Síria i els jutgin, perquè el califat “està llest per caure”. Si no es fan càrrec d'ells, els soldats estatunidencs es veuran “obligats” a alliberar-los, va advertir a Twitter. “Fem molt i gastem molt: és hora que uns altres facin un pas endavant i facin el treball que són capaços de fer. Ens retirem després d'una victòria del 100% sobre el califat”, va afegir el mandatari. Trump va afegir, també al seu compte de Twitter, que “els Estats Units demana al Regne Unit, França, Alemanya i altres aliats europeus que es facin càrrec d'uns 800 combatents, que nosaltres capturem a Síria i que els sotmetin a judici. El califat està llest per caure. L'alternativa no és bona, perquè estaríem obligats a alliberar-los...”

Durant l'última sessió de la conferència de Seguretat de Munic, que ha reunit des del divendres a mandataris i experts de tot el món, l'enviat estatunidenc per a Síria, James Franklin Jeffrey, ha anunciat que la lluita contra els islamistes al nord-est sirià podria arribar a la seva fi en les pròximes hores. “La derrota de l'Estat Islàmic està a punt de finalitzar”, va dir Jeffrey, que va calcular que podia ser qüestió de “prop d'un dia” abans que “la batalla contra l'Estat Islàmic hagi acabat”. Per la seva banda, Trump va dir que faria un “gran anunci” sobre Síria i la lluita contra l'Estat Islàmic, però diversos alts comandaments del seu Exèrcit i de l'aliança internacional que es troben en combat van dir que aquestes afirmacions no s'ajustaven als seus càlculs. Dissabte, els últims jihadistes es trobaven en la localitat d'Al Baguz, a la riba oriental del riu Eufrates al seu pas per Deir al Zur, prop de la davantera iraquiana. A més, l'EI encara té presència en algunes zones desèrtiques de Síria no habitades, per la qual cosa Al Baguz es considera l'últim enclavament de l'anomenat “califat”, que els jihadistes van proclamar a mitjan 2014 a Síria i a l'Iraq.