Actualitzada 18/02/2019 a les 07:27

Milers de persones amb paraigües grocs es van manifestar ahir pels carrers de Sant Sebastià, convocades per la plataforma Gure Esku Dago, per expressar el seu suport als líders independentistes catalans jutjats pel Tribunal Suprem. Entre els assistents hi havia representants de Gure Esku Dago i d'EH Bildu.