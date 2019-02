Quim Torra va encapçalar la protesta i va demanar a la comunitat europea “que escolti el clam del poble de Catalunya”

Uns 500.000 manifestants clamen a Barcelona contra el judici del procés Capçalera de la manifestació a favor dels presos polítics catalans i contra el judici al procés. EFE

Actualitzada 17/02/2019 a les 07:34

Redacció Barcelona

Unes 500.000 persones, segons els organitzadors Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, rebaixades a 200.000 per la guàrdia urbana, van participar ahir en la primera gran mobilització a Barcelona contra el judici del procé”, secundada per JxCat-PDeCAT, ERC, CUP i comuns sota el lema L’autodeterminació no és delicte, que figurava en la pancarta de la capçalera. La mobilització, que va arrencar poc després de les 17.00 hores, va transcórrer per la Gran Via, entre plaça Espanya i plaça Universitat, en un ambient festiu i reivindicatiu, sense incidents i amb una important afluència de participants, alguns vinguts de diferents punts de Catalunya en autocars.

Els participants van exhibir llaços grocs, estelades i cartells, alguns en anglès, amb lemes com Ens jutgen a tots o Llibertat presos polítics, a més d’alçar cartells amb els rostres dels imputats en el judici del procés, que va arrencar el passat dia 12 en el Tribunal Suprem. També es van escoltar entre els manifestants crits com “independència” i proclames a favor de la “unitat” del sobiranisme. En la capçalera, amb la pancarta L’autodeterminació no és delicte, estava el president de la Generalitat, Quim Torra, qui en declaracions als periodistes va demanar a la comunitat internacional “que escolti el clam del poble de Catalunya” que denuncia la “farsa” del judici del “procés”. També estava al capdavant de la mobilització el president del Parlament, Roger Torrent, que ha cridat a veure l'avançament electoral del 28-A com “una oportunitat per a omplir les urnes d’independència i de república”.

Acompanyaven Torra i Torrent la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que van protagonitzar algunes de les intervencions de dirigents polítics, socials i sindicals des de l’escenari de plaça Universitat, al final de la marxa. Mauri va replicar el fiscal del Suprem Fidel Cadena, que va titllar de “muralles humanes” als votants del referèndum d’autodeterminació de Catalunya celebrat l’1 d’octubre del 2017 i va dir: “Som un mur de dissidents dignes i orgullosos”. Paluzie va confiar que el “cop” que creu que l'Estat pretén assestar als independentistes se’ls torni “com un bumerang”. També des de l’escenari, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va acusar l’Estat de ser “franquista”, “corrupte” i “autoritari” per “reprimir a la dissidència política”, i al president del Parlament Europeu (PE), Antonio Tajani, de ser “una vergonya” després de vetar una conferència en l’Eurocambra de l’actual president Quim Torra i del president català Carles Puigdemont.

El diputat d’ERC en el Congrés Gabriel Rufián, va lamentar que “el feixisme campi a plaer” i, en al·lusió als líders de PP, Ciutadans i Vox, va afegir: “Els diem als tres genets de l’apocalipsi ultres que no passaran i que Catalunya serà la seva tomba”. Els comuns també van participar en la manifestació, amb la presència de Jéssica Albiach, Jaume Asens, Gerardo Pisarello o Joan Josep Nuet, qui va reclamar “unitat republicana”.



Twitter dels presos polítics

A través de Twitter, els presos polítics catalans Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van agrair la mobilització d’ahir, com també ho van fer els dirigents que s’han hagut d’exiliar, com el president de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d’ERC, Marta Rovira.