Trump declara l'emergència nacional per finançar el mur

Actualitzada 16/02/2019 a les 07:12

Redacció Washington

Donald Trump va declarar ahir l’estat d’emergència nacional com a solució per finançar la construcció del seu anhelat mur fronterer amb Mèxic. Amb aquesta prerrogativa temporal, el president dels Estats Units pretén desviar 6.000 milions de dòlars d’altres partides per destinar-los a aixecar la tanca. L’inquilí de la Casa Blanca va justificar la mesura per frenar el tràfic de drogues i de persones.

Els 6.000 milions que Trump espera aconseguir amb la declaració d’emergència nacional s’afegiran als 1.375 milions ja aprovats pel Congrés, i s’acostaria als 8.000 milions que necessita. Amb aquests diners, vol aixecar 376 nous quilòmetres de tanca fronterera, que estaria formada per barres d’acer.

Donald Trump ha declarat l’emergència nacional sense tenir l’aprovació del Congrés. El president ja ha avançat que l’oposició demòcrata portarà molt probablement la decisió als tribunals, però, en tot cas, es va mostrar convençut que acabarà guanyant el litigi.